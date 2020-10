Pumpkin Jack sortira le 23 octobre sur PC, Xbox One et Switch

Après nous avoir révélé de nombreuses informations lors de notre AG French Direct, avec notamment l’annonce de son casting pour la VF, Pumpkin Jack nous rappelle qu’il sortira bien avant Halloween, et nous donne enfin une date de sortie en plus d’une nouvelle vidéo.

Juste à temps pour Halloween

Le jeu d’action et de plateformes viendra donc hanter nos PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), Xbox One et Switch dès le 23 octobre prochain, et s’offre un nouveau trailer pour l’occasion. Si le titre est bien aussi prévu sur PlayStation 4, le trailer ne fait pas mention de cette console, portant à croire que le titre arrivera à une date ultérieure sur la machine.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, n’hésitez pas à consulter notre interview en compagnie de Nicolas Meyssonnier, l’unique développeur de ce Pumpkin Jack.