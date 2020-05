PUBG : Un mode classé et quelques ajouts avec la version 7.2

Comme tout jeu multijoueur qui fonctionne un tant soit peu, PlayerUnknown’s Battlegrounds (que nous appellerons PUBG pour le bien de cet article) reçoit des mises à jour régulières. Que ce soit pour corriger des bugs, qui sont étonnamment récurrents dans le genre Battle Royale, ou pour ajouter du contenu. En l’occurrence, la version 7.2 apportera son lot de petites choses, notamment un attendu mode classé.

Du beau contenu

Comme pour se mettre à niveau près d’un an et demie après Fortnite, gros concurrent original du titre de Bluehole, et quelques mois après Apex Legends, PUBG va se doter d’un mode classé avec sa prochaine mise à jour. Une bonne nouvelle qui permettra peut-être au soft de grappiller quelques joueurs partis chez Call of Duty Warzone, l’événement immanquable sur la scène Battle Royale actuelle.

Orienté compétition, en toute logique, ce nouveau mode sera disponible dès le 20 mai prochain sur tous les supports. Par ailleurs, il proposera son lot de changements, notamment la disparition du soutien aérien. Mais surtout, il permettra aux joueurs les mieux classés de récolter diverses récompenses. Aussi, les meilleurs équipements devraient être disponibles plus rapidement en jeu.

Enfin cette mise à jour 7.2 apportera son lot de correctifs, comme toujours, se traduisant en simples mots par un équilibrage général de l’armement. Le jerrycan d’essence trouvera quant à lui une toute nouvelle utilité, puisqu’en plus de pouvoir remplir le réservoir des véhicules, il pourra servir d’explosif. Il sera aussi possible de verser du combustible goutte à goutte sur le sol.

Déjà à l’essai sur Steam, la mise à jour 7.2 de PUBG sortira définitivement le 20 mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.