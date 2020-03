PUBG : La mise à jour 6.3 est désormais sur toutes plateformes

PUBG présentait de nouveaux skins aux joueurs il y a quelques jours, à l’occasion de son 3ème anniversaire. Aujourd’hui, les nouvelles sont à la mise à jour 6.3 qui devient disponible pour tous. Elle comprend avant tout une toute nouvelle arme : le Panzerfaust.

Il vaut quoi ce Panzerfaust ?

C’est un nouveau lance-roquette dévastateur qui ne sera disponible que sur Karakin. Il est capable de détruire les points de brèche, en plus d’infliger des dommages importants à des ennemis présents dans une même zone.

Les autres armes n’ont pas été délaissées pour autant : le M249, le Tommy Gun et l’UMP-45 ont été mises à jour et rééquilibrées. Information importante : le M249 et le DBS sont désormais disponibles dans le monde entier. Enfin, dernière nouveauté : dans le match à mort par équipe, les joueurs qui réapparaissent perdront désormais leur invulnérabilité après la limite de temps, ou après avoir tiré avec leur arme.

Vous pouvez profiter dès maintenant de la saison 6 de PUBG sur toutes les plateformes.