Psychonauts 2 : Un trailer de gameplay et un report pour le titre de Double Fine

Plus d’un an après avoir annoncé son deuxième report, Psychonauts 2 s’est invité au Xbox Games Showcase diffusé hier soir. Afin de montrer qu’il est toujours en vie, le titre de Double Fine Productions a dévoilé un trailer de gameplay et officialisé… qu’il était à nouveau repoussé.

Rendez-vous en 2021 ?

Mettant toujours en scène Razputin « Raz » Aquato, « l’enfant prodige du psychisme », cette suite du jeu commercialisé dans les années 2000 s’avère encore très mystérieuse. La vidéo montrée lors de l’événement organisé par Microsoft permet tout de même d’apprendre que l’artiste Jack Black, qui avait déjà annoncé qu’il doublerait un cerveau dans un bocal l’an dernier, chantera également un des morceaux de la bande originale du titre.

Psychonauts 2 sortira en 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X. Notez aussi qu’il rejoindra le Xbox Game Pass dès son lancement et qu’il bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery.