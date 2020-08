PS5 : Sony ouvre un site pour être prévenu du début des précommandes

Nous sommes maintenant fin août, et les nouvelles consoles n’ont toujours pas communiqué leur prix, même si la PS5 a eu droit à un joli spot publicitaire. Sony sait que les futurs acquéreurs de PS5 trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir réserver leur PS5, et a donc mis en place un site qui permettre d’être averti de l’ouverture des précommandes avant tout le monde.

Le top départ bientôt lancé ?

Sony avait déjà prévenu que les joueurs seraient alertés en avance de l’ouverture des précommandes, et c’est donc via le site officiel de PlayStation que cela va se passer.

Pour être l’un des premiers à être au courant, il suffit de communiquer votre ID PSN sur le site, qui vous préviendra ensuite par mail lorsque la console sera disponible en précommande. Etant donné que les stocks devraient être limités, nul doute que certains joueurs voudront être prévenus à l’avance.

En attendant, nous n’avons toujours pas d’informations sur le prix de la console, alors que Sony était censé donner plus d’informations sur la PS5 en août. Qui sait, la gamescom, même digitale, pourra être le lieu où on en apprendra un peu plus, même si l’on pense qu’il faudra attendre encore un peu.