PS5 : les précommandes pourraient se limiter à une seule console par personne

Même si Sony a annoncé que les joueurs seraient tenus au courant lorsque les précommandes de la PS5 démarreront, de nombreuses personnes sont sur les starting-blocks et analysent le moindre changement sur la fiche de la console dans les différentes boutiques. Un utilisateur de Resetera a ainsi pu dénicher un détail intéressant dans une ligne de code sur le site marchand officiel de Sony.

Une seule console par personne lors de l’achat ?

On peut ainsi voir que dans la ligne de code présentée, qui permet d’afficher un message d’erreur, le message suivant est inscrit :

« Vous ne pouvez précommander qu’une seule version de la console PS5 : Disque ou Digital. Vous avez déjà ajouté une console PS5 à votre panier. »

Cela pourrait donc indiquer que la précommande serait limitée à une seule console par personne, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné que les stocks devraient être vite écoulés, surtout avec le retard accumulé à cause de la pandémie mondiale. Rien n’est encore confirmé cependant, et cela ne pourrait être le cas que sur le site officiel du constructeur. Cela permettrait en revanche de limiter certaines pratiques douteuses, comme les achats groupés pour vider les stocks, pour ensuite les revendre via des sites d’enchères.

Les précommandes de la PS5 sont en tout cas scrutées par de nombreux joueurs, et nul doute que la console de Sony trouvera ses premiers acheteurs rapidement, selon le prix de la machine.