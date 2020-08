PS5 : Un premier spot publicitaire apparaît sur la toile

On connaît la majeure partie des spécificités des deux prochaines consoles à venir, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Mais ce qu’on ne connaît pas encore, c’est peut-être le plus important : leurs prix et surtout leurs dates de sorties respectives. À défaut de nous en dire plus à ce sujet, Sony a laissé fuiter une publicité entière pour sa PS5, et elle est plutôt surprenante !

Une pub explosive, on peut le dire

Ne passons pas par quatre chemins, ce premier spot est pour le moins étrange, et rappelle par certains aspects ceux de l’ère PlayStation 2, qui rivalisaient de bizarreries. Cela étant dit, notons que sa parution initiale était visiblement dû à une petite erreur de la part de la branche hongroise de PlayStation. Celle-ci n’a en effet pas tardé à retirer ladite vidéo de Youtube. Heureusement, certains petits malins n’ont pas hésité à l’enregistrer avant ça et à la repartager.

Cette vidéo ne nous apprend rien au sujet de la PS5, de son prix ou de sa date de sortie, une nouvelle fois. Il faut néanmoins prendre en considération que si les premières publicités sont prêtes à être diffusées, cela signifie par extension que les infos croustillantes ne devraient pas tarder à arriver. Patience est donc de rigueur, en attendant que ce spot soit publié officiellement, et que Sony daigne enfin nous en dire plus.

En attendant, nous vous renvoyons vers nos différents articles consacrés à la prochaine console de Sony. Nous vous avons notamment parlé des jaquettes PS5, et nous vous avons concocté une vidéo dédiée au design de la machine. Enfin nous vous expliquons ici que contrairement à Microsoft, Sony a préféré se passer d’un système comme le Smart Delivery.