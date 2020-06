Amazon liste la PS5 et ses accessoires, bientôt les précommandes ?

Il y a quelques jours, Sony nous a présenté les premiers jeux à venir sur PS5. Surprise, le constructeur japonais a aussi levé le voile sur le design de la console : il y aura deux éditions, une classique, une digitale, et plusieurs accessoires ont également été dévoilés, allant du casque à la télécommande. Mais quand est-ce que l’on pourra précommander ? A quel prix ?

La PS5 sur Amazon

Il se pourrait que les précommandes arrivent finalement plus vite que prévu. Le géant de la revente Amazon et sa division française a listé pendant la nuit la PlayStation 5 ainsi que ses accessoires. On y retrouve l’ensemble des produits que l’on a vu jeudi soir. Vous pouvez les retrouver à ces adresses :

Ce n’est pas tout. Amazon a également préparé une page dédiée pour la PlayStation 5 à cette adresse. Celle-ci présente la machine mais parle également des futurs jeux à venir à savoir Horizon Forbidden West, Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man Miles Morales. On suppose qu’elle sera régulièrement mise à jour avec des liens pour ces jeux et d’autres informations.

Les accessoires vendus séparément ?

On n’en doutait pas trop mais ces fiches produits nous permettent de faire une supposition assez logique : les accessoires ne seraient pas inclus dans le bundle de base. On pouvait le deviner assez facilement puisque cela aurait sans doute gonflé la valeur et donc le prix du packaging, à l’instar du casque 3D qui doit tout de même coûter un peu.

On aurait pu tout de même espérer que la télécommande soit éventuellement intégrée, bien que cela puisse encore changer d’ici la commercialisation. Bien sûr, une manette DualSense est comprise dans le pack de la PS5 Classique et de la Digital Edition.

Un prix et une date ?

Pour l’instant, officiellement, la PS5 n’a ni date de sortie ni prix définitif. Cependant, pendant les premières minutes de l’apparition de la PS5 sur Amazon France, il semblerait qu’elle était affichée au prix de 499.99€ pour une sortie le 20 novembre. Des informations qui ont été retirées dans la foulée.

Attention, rien n’a été confirmé, et difficile de prouver la véracité de cette image. De plus, il s’agit évidemment d’approximations faites par le revendeur, le prix et la date n’ayant pas été annoncés par Sony. A l’heure actuelle, il faut savoir que même les marchands ne sont pas au courant. Une sortie en novembre n’aurait cependant rien de bien étonnant.

Le poids du packaging

Enfin, dernière information concernant cette fiche produit : le poids de la console a été indiqué. Toujours sur la fiche Amazon de la PS5, le revendeur y indique un « poids de l’article de 4,78 kg ». Cela inclut bien sûr l’ensemble du packaging, à savoir la console mais également la boîte, la manette, les câbles d’alimentation, le manuel et tout le reste. A titre de comparaison, la PS4, nue (sans son emballage et ses accessoires), pèse 2,8 kg. La PS4 Slim et la PS4 Pro pèsent respectivement 2,1 kg et 3,3 kg.

Au final, bien que les précommandes ne sont toujours pas ouvertes et le prix et la date toujours inconnus, cela alimente toujours l’excitation grandissante autour de la machine. La PS5 est officiellement prévue pour la fin de l’année 2020 et vous pouvez évidemment compter sur nous pour vous relayer toute l’actualité de la PS5.