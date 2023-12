PS5 : Les manettes DualSense sont à nouveau en promotion à moins de 50 €

Où trouver une DualSense au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la DualSense est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la manette.

On remarque que chez plusieurs revendeurs comme Micromania ou Fnac, certains modèles de DualSense sont disponibles à seulement 49,99 €, soit l’un des prix les plus bas constatés pour cette manette PS5. On retrouve plusieurs coloris en réduction, que ce soit la Cobalt Blue ou encore la DualSense toute rose, ainsi que la Midnight Black et son noir profond. Un bon plan pour celles et ceux qui voulaient trouver une manette PS5 à mettre au pied du sapin, et ce sans se ruiner.