PS5 : 32,1 millions d’unités vendues, Sony s’attend à rattraper le rythme de la PS4

Après avoir exhibé fièrement les chiffres de ventes de son mastodonte de fin d’année, God of War Ragnarok, Sony a tenu son bilan trimestriel pour les 3 derniers mois. Un constat qui s’est surtout attardé sur les performances de la PS5, qui affichait 30 millions d’exemplaires vendus au tout début du mois de janvier. Un chiffre revu à la hausse aujourd’hui puisque Sony déclare avoir vendu 32,1 millions de PS5 depuis le lancement de sa dernière console.

Le second souffle de la PS5

Durant le dernier trimestre, ce sont donc 7,1 millions de PS5 qui ont trouvé preneur. Un score impressionnant qui s’explique par des ventes boostées par les fêtes, mais aussi parce que les stocks se sont stabilisés au cours de ces derniers mois, à tel point que Sony s’est senti obligé de s’en vanter via une publicité récemment diffusée.

Ce résultat est bien plus remarquable que celui de la dernière année fiscale au même trimestre (3,1 millions), et Sony s’attend donc à continuer sur cette lancée en revoyant ses précisions à la hausse pour les trois premiers mois de cette année. Le constructeur tablait d’abord sur 3 millions de ventes pour ce trimestre, mais c’est maintenant 6.2 millions de consoles expédiées qui sont attendues.

Un pari audacieux qui doit avant tout se baser par une production plus forte de consoles et donc un moyen enfin efficace de satisfaire la demande, encore faut-il que cette dernière soit aussi importante. Sony prévoit aussi de rattraper le rythme de vente de la PS4 dès cette année, mais cela reste encore à voir.

Des jeux first party qui rapportent

Du côté des jeux, ce sont 86,5 millions de jeux PS5 et PS4 qui ont été vendus durant le dernier trimestre, ce qui est moins important que l’année passée, mais les jeux first-party de l’éditeur sont au contraire en hausse de plus de 9,5% avec 20,8 millions de jeux vendus, God of War Ragnarok ayant fortement participé à cela.

Sony doit en revanche faire face à un recul dans les abonnements au PlayStation Plus, avec ici 46,4 millions d’utilisateurs contre 48 millions l’année passée. Mais cela est à contrebalancer avec le chiffre d’affaires réalisé sur ces abonnements, qui est lui en hausse de 13%, notamment grâce à l’arrivée de différents paliers pour le PS Plus.

Un bilan somme toute assez positif qui va sans doute permettre au constructeur de terminer l’année fiscale avec des résultats supérieurs aux prévisions, du moins s’il n’a pas été trop ambitieux pour ce trimestre à venir.