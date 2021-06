Project Warlock II s’annonce officiellement sur PC

Lors de la conférence barbante du PC Gaming Show, une suite à Project Warlock, intitulé sobrement Project Warlock II, a fait irruption. En effet, la suite du premier volet s’est annoncée avec un premier trailer qui donne envie.

Plus d’ennemis, plus de fun et plus de possibilités dans ce premier trailer

Comme nous le montre cette première vidéo d’annonce, on peut apercevoir un titre un peu plus joli que son prédécesseur, et cet aspect esthétique rendant un vibrant hommage aux shooter des années 90. Le côté DOOM-like est omniprésent, et on peut voir que l’aspect magie à peine effleuré dans le premier opus est désormais beaucoup plus poussé.

Le titre fera d’ailleurs suite directement à Project Warlock premier du nom, et vous prendrez tour à tour le contrôle de trois disciples du sorcier – le héros du premier opus –. Ces derniers partiront à sa recherche, alors que le château commence à être envahi de démons. Au programme de cette suite, Project Warlock II autorise enfin les sauvegardes rapides, plus de magies comme nous l’avons évoqué plus haut, mais aussi des niveaux infiniment plus denses et avec un total de six niveaux par monde, rien que ça.

Qui plus est, Palmer, Urd et Kirsten, les trois disciples du sorcier, auront à leur actif une belle panoplie d’armes certes, mais auront chacun trois compétences uniques avec un temps de recharge. Les bougres pourront par ailleurs utiliser magie offensive, pyromancie ou magie noire. De quoi varier les plaisir en sus des 20 armes présentes dans le soft.

Au passage, notez que le titre de Buckshot Software mettra en ligne un kickstarter pour Project Warlock II d’ici le 29 juin. Dans un second temps, le Fast FPS sortira en accès anticipé sur Steam le 29 juillet prochain. Le tout, pour une sortie à terme en 2022 sans plus de précisions.