Project Warlock II : le FPS s’offre une sortie surprise en accès anticipé

Après un premier volet plutôt bien reçu, Jakub Cislo, jeune game designer qui avait développé seul ce premier projet, revient avec une suite plus complète, Project Warlock II. Annoncé à l’E3 2021, le titre est ensuite resté plutôt silencieux. Tout du moins jusqu’à aujourd’hui, puisqu’on apprend que le jeu est maintenant disponible en accès anticipé sur PC.

Un lancement anticipé surprise

Surprise, un an après son annonce, Project Warlock II est maintenant disponible sur PC en accès anticipé via Steam, GOG.com et Epic Games Store à une quinzaine d’euros. Cet early access s’accompagne d’un contenu réduit, ne proposant qu’un seul chapitre sur trois, soit un total de six niveaux. Des nouveautés arriveront au fil des mois jusqu’à la sortie finale, qui n’a pas encore de période de sortie.

Pour rappel, Project Warlock II est un FPS qui se la joue rétro, avec ses inspirations à DOOM, et surtout à Quake pour ce second volet. Développé par Buckshot Software, cette suite propose des améliorations de gameplay et des niveaux plus ambitieux et plus grands et avec davantage de verticalité.