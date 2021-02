Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake est repoussé à une date indéterminée

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient le retour du Prince. Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps avait déjà repoussé sa sortie de janvier au 18 mars, mais il nous fera encore faux bond le mois prochain, comme on l’apprend de la part des développeurs avec un message publié sur Twitter.

Un report conséquent à prévoir ?

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Dans ce message, on peut voir l’équipe de développement remercier les fans pour leurs retours depuis l’annonce du jeu, même si ceux-ci ont été plutôt critiques. Face à tout cela, le jeu a été repoussé à une date encore inconnue afin d’améliorer le remake :

« Cet temps supplémentaire de développement va permettre à notre équipe de publier un remake qui soit rafraichissant tout en restant fidèle à l’original. »

Un report de deux mois n’était en effet sans doute pas suffisant pour faire face aux nombreux points soulevés par la communauté, et ce temps de développement en plus permettra certainement de corriger certains défauts qui ont été pointés du doigt. Un retard qui ne peut donc être que salvateur pour le jeu et pour les fans, même si on ne sait désormais pas quand le titre sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.