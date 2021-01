La présentation de King of Fighters XV qui devait avoir lieu demain est repoussée

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série King of Fighters. Il y a quelques semaines, on apprenait que King of Fighters XV, ou KOF XV pour les intimes, allait être présenté ce 7 janvier en compagnie de la saison 3 de Samurai Shodown, mais SNK vient tout juste de reporter l’événement.

La patience est de mise

Today’s announcement of KOF XV and SAMURAI SHODOWN’s Season Pass 3 which was originally scheduled for (Jan. 6th) 6pm PST has been postponed. — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 6, 2021

On devait donc découvrir tout cela dans la nuit, à 3 heures du matin, mais ça ne sera finalement pas le cas. Le tweet en question n’évoque pas les raisons de ce délai, et on ne sait pas encore jusqu’à quand la présentation est reportée. SNK présente et s’excuse et communiquera une nouvelle date dès que cela sera possible.

Difficile de savoir ce qui ce cache derrière ce retard, mais espérons que cela n’est du qu’à quelques problèmes techniques. Il faudra malheureusement se contenter d’attendre avant d’avoir un premier vrai aperçu de ce KOF XV.