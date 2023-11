Cyberpunk 2077 : Une version physique avec le DLC Phantom Liberty sortira le 5 décembre

Mais pas avec tout sur le blu-ray ?

On aurait tendance à l’oublier, mais il n’existait pas encore de version physique PS5 ou Xbox Series pour Cyberpunk 2077. Et pour cause, le studio attendait le bon moment pour sortir cette dernière, après des mises à jour massives et la sortie de l’extension Phantom Liberty.

CD Projekt Red nous annonce aujourd’hui qu’une Ultimate Edition va bien voir le jour pour Cyberpunk 2077, incluant ainsi tous les patchs sortis dont la version 2.0, tout comme Phantom Liberty. On découvre la jaquette de cette édition, qui sera uniquement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès le 5 décembre prochain, dans la plupart des boutiques. Cette même édition sera aussi disponible en version numérique. Aucun prix n’a encore été annoncé officiellement.

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC! Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 21, 2023

On notera tout de même que la version PS5 semble quelque peu différente, puisque sur la jaquette, il est possible de lire que Phantom Liberty doit être téléchargé à part, la boîte offrant un code pour débloquer l’extension. Cette information est visible sur d’autres visuels des jaquettes qui ont fuité avant l’annonce, mais on peut voir que sur l’image partagée par CD Projekt Red, la mention d’un code semble apparaître. Sans doute pour éviter d’avoir à rajouter un second blu-ray dans la boîte. Le studio n’a pas encore donné de précisions sur la situation.

The Cover of the 'Cyberpunk 2077 Ultimate Edition' retail version for Xbox Series and PS5 leaked. Looks like Xbox has the DLC on Disc and PS5 not.https://t.co/E7qvBBbPgI pic.twitter.com/v0kNVHvqWU — Knoebel (@Knoebelbroet) November 21, 2023