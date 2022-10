Meta dévoile officiellement son Meta Quest Pro, premières infos

Longtemps évoqué de façon officieuse, le Meta Quest Pro devient une réalité et s’est officiellement dévoilé suite à la conférence Meta Connect 2022, en la présence de Mark Zuckerberg himself. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le nouveau casque de réalité mixte de Meta, qui sera infiniment plus puissant que le Meta Quest 2. Les précommandes sont également lancées sur Amazon.

Une version grandement améliorée du Meta Quest 2

En effet, il faut savoir dans un premier temps que le Meta Quest Pro s’offrira un suivi oculaire et des expressions faciales beaucoup plus naturelles, pour une immersion bien plus optimale. Egalement, comparé au Meta Quest Pro, le nouveau joujou de Meta bénéficiera de fines optiques »pancake », permettant de réduire la profondeur du module optique de 40 %, ce qui donnera logiquement des images beaucoup plus nettes. Le casque VR se dotera qui plus est d’un design plus élégant et fin, ainsi que d’un mécanisme encore plus simple et ergonomique pour régler le casque au niveau des lentilles, afin d’optimiser l’ajustement.

Autrement dit, le Meta Quest Pro devrait corriger les quelques défauts du Meta Quest 2, tout en proposant une technologie beaucoup plus pointue que son prédécesseur. D’ailleurs côté configuration, le Meta Quest pro embarquera avec lui 12 Go de Ram, 256 Go de Stockage, un Qualcomm Snapdragon XR2+ – ce sera le premier appareil à en être équipé par ailleurs –, mais aussi plus de 10 capteurs de résolution, ainsi que deux écrans LCD, rien que ça.

Bien évidemment, les manettes du Meta Quest Pro seront totalement différentes, et se nommeront simplement les Meta Quest Touch Pro. Ici, ces dernières auront à leur actif trois capteurs intégrés dans chaque manette, pour un suivi complet de vos mouvements à 360 degrés. Elles seront aussi beaucoup plus intuitives et équilibrées, en sus d’être dotées d’un système haptique amélioré, et de batteries rechargeables via une station de charge ou l’adaptateur USB-C 45W qui seront fournis avec le Meta Quest Pro. Chose également intéressante, les manette du Meta Quest 2 seront bien évidemment compatibles avec le Meta Quest Pro. Soit un aspect très intéressant, surtout que les Meta Quest Touch Pro coûtent la bagatelle de 349.99 € seules – ça pique -, et seront disponibles plus tard dans l’année.

En route vers le Metavers, tout en restant connecté avec le Meta Quest 2

Qui dit Meta Quest Pro, dit forcément Metavers. Effectivement, le nouveau casque de Meta veut nous emmener logiquement dans sa réalité mixte. Autrement dit, en s’associant notamment avec Microsoft voire Accenture, l’entreprise Meta a la volonté de nous proposer un monde professionnel virtuel, avec par exemple des réunions immersives via Microsoft Teams, Microsoft Windows 365 voire l’intégration littérale des avatars dans Microsoft Teams. Horizon Workrooms sera aussi de la partie, et fera aussi office de bureau virtuel, afin de permettre aux équipes de se connecter et ainsi collaborer.

En clair, le Meta Quest Pro ne se limitera pas qu’au gaming, et proposera des possibilités diverses et variées pour s’amuser, comme travailler avec les nombreux outils mis à disposition dont des partenariats avec Adobe ou Autodesk, pour permettre respectivement aux concepteurs 3D et architecte de bosser de manière bien plus immersive.

Pour le reste, sachez que le Meta Quest Pro sera largement connecté avec le Meta Quest 2. En effet, le Meta Quest 2 ne sera pas délaissé pour autant, car de nombreux contenus et mises à jour sont toujours prévus pour ce dernier. De plus, le catalogue du Meta Quest 2 sera rétrocompatible avec le Meta Quest Pro, ce qui permettra aux joueurs possesseurs ou voulant se procurer le Meta Quest 2 en attendant le Pro, d’avoir à disposition un point d’entrée accessible pour la VR.

Quid de ses accessoire et de son prix ?

Si nous avons évoqué plus haut le prix assez lourd des Meta Quest Touch Pro (349.99 € NDLR), sachez que le casque haut de gamme aura des accessoires à acheter à part. Grosso modo vous aurez tout d’abord la station de Charge Meta Pro, tarifée à 99.99 € qui sortira le 25 octobre prochain, et pourra charger simultanément votre casque et vos manette Touch Pro via un cable USB-C.

Ensuite, vous aurez aussi le Meta Quest Pro Full Light Blocker. Tarifé à 49.99 € pour une sortie le 22 novembre prochain, cet accessoire sera une interface pour le visage qui bloquera la lumière, pour une expérience grandement plus immersive. Des écouteurs VR pour le Meta Quest Pro seront disponibles à l’achat également le 25 octobre pour 49.99€, et vous permettra de profiter d’un système de suppression de bruits de fond, pour une expérience audio de haute-fidélité pour l’immersion. Enfin, un étui de transport sera de sortie le 25 octobre pour 119.95 €, et disposera d’une coque intérieure robuste et sur mesure, donnant la possibilité de ranger accessoires comme le Meta Quest Pro.

Autant dire tout de suite qu’il faudra avoir le portefeuille pour pouvoir acheter tous ces accessoires, comme le Meta Quest Pro. Le casque de Meta sera disponible le 25 octobre prochain au tarif assez astronomique de 1799.99 €. Ce tarif inclura bien évidemment le Meta Quest Pro, les manettes qui vont avec, les pointes de stylet, les bloqueurs de lumière partielle, ainsi que sa station de chargement. De quoi certainement justifier potentiellement son prix très élevés, mais il faut dire que le tarif n’est pas si surprenant avec l’inflation actuelle. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Amazon.