Pragmata est une nouvelle fois repoussé à une date indéterminée

Il fait partie des titres les plus énigmatiques et les plus attendus du catalogue de Capcom. Annoncé il y a déjà trois ans, on s’attendait forcément à le revoir pendant la conférence dédiée à l’éditeur en cette période de non-E3. Eh bien, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On a pu voir de nouvelles images mais vous allez clairement rester sur votre faim.