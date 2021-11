Pragmata est repoussé à 2023 et s’excuse de façon adorable

Annoncé lors de la première conférence dédiée aux jeux de la PlayStation 5, Pragmata est la nouvelle licence de Capcom dédiée à la nouvelle génération de consoles. Initialement prévu pour 2022, on apprend aujourd’hui que le titre n’arrivera finalement pas avant 2023. Un report logique étant donné l’absence d’informations ces derniers mois, mais qui est probablement annoncé de la meilleure des façons.

L’annonce de report la plus adorable

Capcom a simplement publié une nouvelle vidéo dans laquelle on peut y voir la jeune fille de la première bande-annonce tenir une pancarte qui confirme le report. Sur celle-ci, on peut y voir la mention inscrite du décalage de 2022 à 2023 pour la sortie de Pragmata et un petit mot d’excuse « désolé » accompagné d’un smiley triste. Ce qui nous fait bien sûr craquer, ce sont les expressions de la jeune fille avec une bouille assurément mignonne.

Une façon originale et surtout adorable d’annoncer le report du jeu. Ce qui reste également un excellent moyen pour communiquer sur les prouesses du RE Engine puisque le moteur graphique affiche une modélisation du personnage absolument incroyable avec des mimiques et des expressions faciales bien fichues. Mention spéciale aux yeux et au regard de la petite fille.

Pour l’instant, Pragmata est un titre encore assez énigmatique. On sait simplement que l’on sera placé dans un univers de science-fiction et surnaturel, ce qui est un peu aux antipodes de cette adorable vidéo. Le jeu est donc désormais prévu pour 2023 et est en développement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.