Portal: Collection Cubique est disponible dès maintenant sur Switch

Lors du Nintendo Direct datant de février 2022, on a eu la surprise d’apprendre que la licence Portal allait s’offrir une compilation à destination de la Nintendo Switch, regroupant Portal premier du nom et Portal 2. Mais depuis, pas de nouvelles, et il aura fallu attendre un autre Nintendo Direct pour en avoir, puisque le Nintendo Direct Mini Partner Showcase nous a enfin reparlé de ce Portal: Edition Cubique (ou Portal: Companion Collection en VO), avec jolie annonce à la clé.

La cerise sur le gâteau

L’attente est finie. Portal: Collection Cubique ne nous fera plus languir très longtemps puisque cette compilation est maintenant disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Pour l’obtenir, il faudra s’acquitter de la somme de 18,99 €.

Cette sortie surprise a été annoncée lors de la dernière émission de Nintendo, et vous pouvez dès à présent acheter la compilation pour profiter de Portal et de Portal 2 sur votre console.

Si vous n’avez pas encore mis la main sur ces jeux, voici une bonne occasion de découvrir l’une des séries cultes du jeu vidéo, avec un deuxième opus qui peut être apprécié en coopération.