Portal : Collection Cubique

Portal : Collection Cubique est une compilation regroupant Portal et Portal 2. à destination de la Nintendo Switch. Cette collection invite à découvrir ou redécouvrir deux monuments du puzzle-game prenant place dans un univers décalé et sarcastique. À l'aide d'un Portal Gun, Chell, l'héroïne des deux titres, peut créer des portails et ainsi déjouer les pièges et les salles du complexe Aperture Science, dont GLaDOS, intelligence artificielle, en est la sadique hôtesse.