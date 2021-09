Pokémon Unite présente sa mise à jour pour la sortie mobile

Pokémon Unite arrive demain sur mobile et profite de cette occasion pour dévoiler ses prochaines nouveautés qui arriveront dans quelques heures (et d’autres un peu plus tard).

Pokémon Unite fait tout ce qu’on lui demande, à part nerf Electhor…

Non, il n’y aura pas de nouveau personnage demain (désolé Mammochon et Nymphali), mais on connait au moins les ajouts de demain grâce à un post sur le site officiel. On commence par le plus évident, la sortie du jeu sur iOS et Android qui s’accompagne donc de l’arrivée du crossplay pour que les joueurs et joueuses Switch puissent jouer avec la communauté mobile.

En parlant de communauté, la fonction Squad viendra ajouter un système de guilde. Jusqu’à 30 personnes pourront rejoindre une Squad et profiter d’un tchat de groupe pour s’organiser avant les parties. Le mode Spectateur reviendra quant à lui temporairement pour une nouvelle phase de test.

La sortie mobile est le moment idéal pour le lancement d’une nouvelle saison qui apportera son nouveau lot de cosmétiques dont un costume d’astronaute pour Ectoplasma qui devrait être la récompense finale du pass. D’autres éléments de personnalisations feront leur apparition, à la fois pour les Pokémon mais aussi pour les avatars.

L’autre nouveauté de la prochaine mise à jour sera l’ajout des traductions européennes. Oui, le français, l’espagnol, l’italien et l’allemand seront enfin disponibles deux mois après la sortie du jeu.

Et le gameplay dans tout cela ?

On suppose que l’aspect Pay-to-win a été un des principaux retours des joueurs puisque des Super Item Enhancers feront leur apparition pour atteindre le niveau 30 plus rapidement. On pourra notamment les obtenir via de nouvelles quêtes et les Item Enhancers seront plus faciles à obtenir de manière générale.

Sachez au passage qu’un nouveau mode est actuellement en développement pour faire des combats qui ne tiendront pas compte du niveau des objets, proposant donc une expérience plus juste. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour ce mode qui n’arrivera pas demain, contrairement à de nouveaux objets à tenir.

En ce qui concerne l’équilibrage, nous avons droit à une patchnote mais uniquement en japonais ou en coréen… Au niveau des boss, seul Regigigas voit un petit changement. Pour les personnages, cela bouge nettement plus. Absol, Florizarre, Pyrobut et Flambusard seront ainsi améliorés. Et de son côté, Groudoudou est nerfé.

Il y a du mieux et du pire chez Zeraora, Dracaufeu, Carchacrok, Amphinobi, Nigosier et Lucario. Et il y a seulement de la correction de bug pour Feunard d’Alola, Blancoton, Gardevoir, Ronflex, Ectoplasma, M. Mime, Crabaraque, Flagadoss, Mackogneur et Tortank. On termine en signalant l’arrivée d’une nouvelle façon d’obtenir Zeraora, l’apparition d’une mission demandant de faire 32 matchs.

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch et arrivera demain à 9h sur iOS et Android.