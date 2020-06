Pokémon Café Mix arrivera le 23 juin sur Switch et mobiles

Le Pokémon Presents d’aujourd’hui a été l’occasion de lever le voile sur des plus petits jeux Pokémon, ceux qui n’auraient pas forcément eux leur place dans un Pokémon Direct important. C’est notamment le cas de Pokémon Café Mix, qui débarquera très prochainement sur Switch et mobiles.

Le Pokémon Café ouvre ses portes

Le titre nous proposera de gérer notre propre café, où les clients ne seront autres que les Pokémon les plus mignons de la licence. Pour servir ces adorables créatures, il faudra résoudre des puzzles ainsi que recruter quelques Pokémon pour avoir accès à des compétences supplémentaires pour vous aider.

Le titre sera un free-to-play, mais des achats in-game seront bien présents. Le jeu mettra en place une monnaie qui servira à différentes choses, comme vous aider à compléter les puzzles ou à inviter un Pokémon en particulier dans votre établissement, au lieu de compter sur votre chance tous les jours.

Pokémon Café Mix sera disponible dès le 23 juin sur Switch, Android et iOS. Il est déjà possible de le préinstaller sur Switch, et de vous préenregistrer sur mobiles pour être prêt à jouer le jour du lancement.