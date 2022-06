Pokémon : Junichi Masuda quitte Game Freak

Junichi Masuda, l’une des figures emblématiques accompagnant chaque sortie de jeu Pokémon, quitte le studio de développement Game Freak. Même si cela veut dire que le jeu vidéo est terminé pour lui, il reste toutefois dans l’univers de la franchise puisqu’il prendra d’autres fonctions pour la marque.

Le signe d’un renouveau ?

En tant que l’un des des fondateurs et directeur général de Game Freak, Junichi Masuda a énormément contribué au succès de Pokémon grâce à sa participation sur les différents jeux de la franchise depuis les cultissimes Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Il est d’ailleurs amusant de savoir qu’il a d’abord été engagé en tant que compositeur (il est donc à l’origine de nombreux thèmes culte) avant de prendre un rôle bien plus important depuis Pokémon Ruby et Pokémon Saphir en participant largement au processus créatif.

« J’ai été directeur de la série de jeux vidéo Pokémon, en commençant par Pokémon Ruby Version et Pokemon Saphir Version, jusqu’à Pokémon X et Pokémon Y, et j’ai été impliqué dans le développement de nombreux autres jeux vidéo, dont Pokémon GO. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous les fans de Pokémon. »

Junichi Masuda va désormais officier en tant que directeur créatif au sein de The Pokemon Compagny afin de développer de nouveaux produits et services. Avec son départ, les jeux vidéo de la série principale reposent désormais presque entièrement sur les épaules de Shigeru Ohmori qui gère le développement en tant que directeur depuis Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha.

On imagine que l’on retrouvera la patte de Masuda dans les prochains Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, mais l’avenir nous dira quelles conséquences ce départ aura sur une franchise à la fois brillante et stagnante même si Légende Pokémon Arceus nous a donné de bons espoirs pour la suite. Rendez-vous d’ailleurs aujourd’hui à 15h pour un nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Violet.