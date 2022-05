Pokémon Écarlate et Violet : Un nouveau trailer sera diffusé demain

On attend toujours de savoir si Nintendo va se joindre aux festivités sur Summer Game Fest en juin avec un Nintendo Direct, mais The Pokémon Company n’a pas besoin d’attendre le constructeur pour reparler de ses deux futurs jeux, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. C’est donc par le biais du Twitter officiel de la marque Pokémon que l’on apprend que ces deux épisodes sont prêts à refaire parler d’eux, dès demain.

Des nouvelles informations dès demain

🚨 La nouvelle bande-annonce d'#EcarlateViolet sort demain ! 🚨 Rendez-vous sur notre chaîne YouTube à 15:00 CEST le 1er juin pour les dernières infos sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications : https://t.co/ewFq1Zjy81 pic.twitter.com/Uehx6pvE74 — Pokémon France (@PokemonFR) May 31, 2022

Pas de nouveau Pokémon Direct à attendre, il faudra se contenter d’un simple nouveau trailer pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Cette bande-annonce inédite sera diffusée dès demain, le 1er juin à 15 heures, sur la chaîne YouTube officielle Pokémon.

Aucune autre information n’a été partagée, mais on espère en apprendre un peu plus sur cette nouvelle région que l’on va parcourir, qui sera supposément plus grande et plus ouverte que celle de Légendes Pokémon Arceus, ainsi que sur les Pokémon inédits que l’on va rencontrer en plus de Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Et soyons fous, peut-être même qu’une date de sortie sera révélée à l’occasion, qui sait ?

Rendez-vous donc dès demain à 15 heures pour en apprendre un peu plus sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.