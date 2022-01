Pokémon Fossil Museum : l’événement se tiendra de nouveau cette année

Le Pokémon Fossil Museum est un événement qui se tiendra officiellement pour sa deuxième année consécutive en mars 2022, et sera actif pendant quelques mois dans plusieurs musées scientifiques du Japon. Pour tous les fans d’archéologie et même de Pokémon, il sera intéressant de suivre l’événement. De plus, on pourra même voir la comparaison entre les fossiles des jeux Pokémon, et leur équivalent dans la vraie vie !

Où, quand, comment ?

C’est un événement avant tout scientifique, qui aura pour but d’initier les enfants à l’archéologie. Une mascotte Pikachu archéologiste sera aussi de la partie. Le Pokémon Fossil Museum se tiendra premièrement dans 3 musées différents, notamment au Musée National de la Nature et des Sciences dans la préfecture de Tokyo du 15 mars au 19 juin pour sa première édition. Il est ensuite prévu dans la préfecture d’Aichi pour cet été, et dans la préfecture d’Oita pour cet hiver.

On a même eu le droit à un trailer. On a pu apercevoir quelques Pokémon et surtout fossiles de la licence de Nintendo avec Rexilius et Bastiodon pour ne citer qu’eux. C’est toujours un plaisir de voir nos licences favorites se développer de cette façon. L’ambition de cet événement étant de représenter les Pokémon en question en taille réelle, on a hâte de voir un Rexilius dans un musée de la taille d’un véritable tyrannosaure.

Ce n’est pas la première fois que le Pokémon Fossil Museum s’est déroulé, mais cette année, l’événement prend une toute autre ampleur. Peut-on espérer de voir ça un jour en Europe ? Dans le même thème, rappelons la sortie du prochain jeu de la licence, Légendes Pokémon Arceus, prévu sur Switch le 28 janvier.