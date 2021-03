PlayStation Plus : Voici les jeux d’Avril 2021

Les abonnés PlayStation Plus attendent souvent avec impatience la fin de mois pour connaître les jeux ‘gratuits’ du mois suivants. En mars, on avait eu la bonne surprise d’avoir Final Fantasy VII Remake, aux côtés de Maquette, Remnant ou encore Farpoint. Sony vient d’annoncer les jeux PS Plus pour avril 2021. Voyons ce qui nous attend.

Quels jeux PS Plus en avril 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus d’avril :

Un mois sous le signe des zombies, avec Oddworld en supplément, qui avait déjà été annoncé plus tôt.

Où acheter une carte PS Plus ?

Quand seront dispos les jeux PS Plus d’avril 2021 ?

Il faudra patienter jusqu’à la semaine prochaine pour les jeux. Ces derniers seront disponibles dans l’onglet correspond de votre console le mardi 6 avril 2021 dans la journée. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.