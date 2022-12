Test Hello Neighbor 2 – Le cache cache prend de l’ampleur ?

Hello Neighborg 2 est la suite directe du premier épisode sorti il y a maintenant 5 ans. Fort d’un concept efficace à l’exécution néanmoins plus que bancale, le premier opus avait réussi à rentrer dans les bonnes grâces d’une communauté de fans qui attendaient impatiemment le deuxième épisode. Annoncé comme plus ambitieux, plus grand, plus beau, et doté d’un système d’IA ennemie remise au goût du jour, le titre de TinyBuild Games arrive-t-il à surpasser son prédécesseur dans tous les domaines ? Et même à offrir un vrai bon jeu ? Rien n’est moins sûr.

Maman j’ai raté le voisin

Tout journaliste d’investigation que vous êtes, vous enquêterez sur les agissements de notre voisin favori, déjà antagoniste du premier épisode. Raven Brooks, la ville servant de décor et de terrain de jeu à cet épisode, est un environnement ouvert mais fragmenté en différents bâtiments auxquels vous ne pourrez pas accéder à n’importe quel moment. Chaque chose en son temps, et on commencera par la maison du suspect, avant de visiter la pâtisserie, et d’autres nombreux intérieurs qui se débloquent après la complétion du précédent.

Un terrain de jeu qui convainc par une direction artistique fort réussie, et par le sentiment de liberté qu’il procure (même si toute relative). Hello Neighbor 2 baigne dans une ambiance des années 50 haute en couleur et au cachet résolument charmant. Les intérieurs sont également bourrés de détails et profitent d’un level design extrêmement travaillé afin d’atteindre votre objectif de plusieurs manières différentes. N’est pas Deus Ex qui veut bien entendu, mais l’effort paye, et le titre de TinyBuild Games réussit à proposer une carte pleine de personnalité aux embranchements multiples qui forcent à l’expérimentation.

Dans votre enquête pour retrouver la trace du voisin flippant, vous devrez donc explorer chaque lieu de Raven Brooks en évitant de vous faire repérer par une IA qui fait office de gardien dans chaque endroit. Un policier pour la première maison, la gérante dans la pâtisserie, et ainsi de suite. Chacun de ces décors est en réalité une grande énigme à résoudre à l’aide de clés, de codes, d’objets divers à placer au bon endroit pour déverrouiller l’ultime porte qui vous fera progresser. On appréciera le fait que Hello Neighbor 2 se dispense de toute aide intrusive, et fonctionne exclusivement à la narration environnementale, de manière souvent réussie. Il faudra bien observer notre environnement afin de compléter les casses-tête, ou plus simplement pour savoir où se rendre.

Une grande boite à outils, desservie par une IA ridicule

La grande force de Hello Neighbor 2 réside dans sa tendance à forcer l’improvisation. Le but étant de résoudre les énigmes pourchassé par l’IA, vous serez très souvent pris au dépourvu et devrez vous cacher le plus rapidement possible dans un placard ou sous une table. Le titre ressemble très fortement à Alien Isolation de ce point de vue, en remplaçant toutefois la mort par une claque et un coup de pied aux fesses pour vous congédier de l’endroit. Vous perdez alors tous les objets récupérés et devrez retourner les chercher à leur place d’origine. Une jolie façon de ne jamais provoquer de game over, et d’éviter la frustration… ou pas.

Fidèle aux errances de son prédécesseur, Hello Neighbor 2 dispose d’une IA adverse complètement erratique et imprévisible, pour ne pas dire stupide. Malgré la possibilité de placer une camera portative au mur ou au sol afin de surveiller un couloir en particulier, le comportement de nos poursuivants est tout sauf naturel. Ils ouvrent parfois des portes pour faire deux pas dans la pièce et repartir aussi vite qu’ils sont rentrés, font volte-face sans raison, vous repèrent dans des angles improbables pour ensuite jouer les aveugles lorsque vous êtes face à eux. Grandement sujette à des bugs rédhibitoires, l’IA se bloque par instants dans une boucle qui la fait entrer et sortir d’une pièce à l’infini, le seul moyen de débloquer la situation étant… de se faire choper.

Malgré l’annonce des développeurs quant à une refonte totale de l’IA pour cet épisode, on reste assez loin du compte. C’est fort dommage car Hello Neighbor 2 a tout d’une grande boite à outils qui multiplie les moyens pour s’en sortir. Le fait de pouvoir placer des caméras où l’on veut est une excellente idée, les lieux sont perclus de pièges à éviter comme les bouts de verre ou les peluches qui alerteront inévitablement votre poursuiveur si vous marchez dessus, et résoudre des énigmes parfois tirées par les cheveux en s’aidant de l’environnement sous le coup du stress reste un concept redoutable qui ne fonctionne ici que partiellement.

Concept réussi pour exécution foirée, au prix fort

Hello Neighbor 2 est charmeur grâce a sa joli présentation, et se permet même quelque fulgurances de mise en scène dans ses meilleurs moments. Tantôt cartoon, tantôt poétique, le titre a définitivement fait un bon en avant par rapport au premier épisode coté ambition. Raven Brooks est un environnement plaisant à parcourir, et les différents lieux ont tous un cachet unique et un level design malin qui leur est propre.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, si l’idée est bonne, son exécution est quant à elle complètement à coté de la plaque. Le jeu de cache cache avec l’IA est trop sujet aux bugs et aux soucis intrinsèques de programmation. Quand un concept se repose à 90% sur la gestion de son intelligence artificielle, la moindre des choses est de travailler cet aspect dans ses moindres détails. Ce n’est pas le cas ici, et d’un petit jeu aux grandes ambition, on ne retiendra qu’un petit soft sympathique par moments, très énervant à d’autres, et à peu près tout le temps bancal.

Rajoutez à ça une aventure qui se termine en à peu près 5h si vous êtes assez dégourdis, un prix affiché à 40€, 3 DLC déjà proposés respectivement à 6€ pour l’un et 15€ pour les deux autres, la non prise en charge des claviers AZERTY, et vous aurez rapidement la sensation d’avoir été dupé par une communication mensongère sur les bords, et globalement carrément outrancière. C’est joli, c’est malin, mais c’est vraiment pas très bien.