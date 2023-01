Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Les jeux de février 2023 ont fuité, voici la liste

Après un très bon mois de janvier, notamment grâce à Star War Jedi: Fallen Order, Sony semble nous servir encore un bon mois en matière de jeux pour le PlayStation Plus. Comme d’habitude, l’utilisateur billbil-kun nous partage les titres du mois en avance, mais via son compte twitter cette fois-ci. Voici donc les futurs jeux du PlayStation Plus Essential qui ne tarderont pas à être dévoilés officiellement.

Les jeux offerts en février 2023 sur le PS Plus

On pensait que la chute au niveau de l’offre serait vertigineuse après le mois dernier, mais Sony va vraisemblablement régaler les joueurs en ce mois de février avec une belle sélection et même un bonus pour les joueurs de Destiny. Voici les jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus en février 2023 :

Il faut tout de même préciser que billbil-kun indique que Mafia Definitive Edition ne sera pas le jeu de ce mois selon les régions un peu comme le PS Plus japonais qui a parfois un jeu différent par rapport à notre sélection. On imagine aussi que Sony offre le petit cadeau bonus aux joueurs de Destiny pour booster le jeu service puisqu’on rappelle que Bungie a récemment été racheté par Sony.

billbil-kun voit juste depuis des mois sur ses prévisions par rapport au PS Plus, on rangera nos pincettes ici même si on attendra tout de même une confirmation de la part de Sony. Que pensez-vous de cette sélection après un gros mois de janvier ?