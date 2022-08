Accueil » Actualités » PlayStation Plus Extra / Premium : Voici les jeux ajoutés au catalogue en août, avec Yakuza, Dead by Daylight et d’autres

C’est désormais une nouvelle habitude qu’il va falloir prendre. A chaque milieu de mois, Sony va annoncer de nouveaux titres pour ses catalogues PlayStation Plus Extra et Premium, en plus des jeux offerts chaque mois dans le PlayStation Plus Essential. Le mois de juillet a été particulièrement faste, avec l’arrivée de Stray, Marvel’s Avengers ou encore Final Fantasy VII Remake Intergrade, et voici ce que nous réservera le mois d’août.

Les jeux PS Plus Extra / Premium du mois d’août

On ne s’étonnera pas vraiment de voir que la saga Yakuza est ici mise en vedette. Tandis que Yakuza: Like a Dragon est l’un des jeux offerts sur l’abonnement Essential ce mois-ci, d’autres titres arrivent dans les catalogues Extra et Premium, comme promis. Mais rassurez-vous, si vous n’aimez pas la série, d’autres jeux seront au rendez-vous.

Voici la liste complète des nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra / Premium pour le mois d’août :

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

Everspace

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Tous ces titres seront disponibles dans l’abonnement dès le mardi 16 août. Il y en aura donc pour tous les goûts, même si ces jeux ne sont pas forcément des plus récents.