Pilgor la chèvre donne de ses nouvelles avec une date de sortie pour Goat Simulator Remastered

Un contenu qui rend chèvre

C’est accompagné de l’ensemble de ses DLC que Goat Simulator revient semer le chaos sur nos écrans. Les joueurs pourront retrouver :

Goatville : La grande Pomme de Goat Simulator, comme certains diraient…

: La grande Pomme de Goat Simulator, comme certains diraient… Goat City Bay : Le joyau côtier de GoatAsia

: Le joyau côtier de GoatAsia Goat MMO : Une aventure fantastique dans des terres inconnues

: Une aventure fantastique dans des terres inconnues Goat Z : Survivrez-vous à l’apocalypse zombie ?

: Survivrez-vous à l’apocalypse zombie ? PAYDAY : Rassemblez votre équipe et préparez vous au braquage de votre vie

: Rassemblez votre équipe et préparez vous au braquage de votre vie Waste of Space : Explorez les limites de l’espace et découvrez les référence de science-fiction les plus populaires

: Explorez les limites de l’espace et découvrez les référence de science-fiction les plus populaires Buck to School : Auparavant exclusif à la version mobile, l’université de Goatville vous attend

Un joli paquet qui permettra de (re)découvrir les origines de la licence et de semer la zizanie sur son passage dans des décors regorgeant de secrets et références à la pop culture et à l’univers du jeu vidéo.

Visuellement, le titre a bénéficié d’un gros travail sur ses graphismes pour offrir une expérience plus proche des standards actuels. Certains lieux bénéficient même de tout nouveaux visuels comme par exemple, pour les joueurs de la première heure, le hangar de GoatVille où se trouvait le skatepark et de très nombreux cartons à envoyer balader. Ce n’est évidemment pas une démonstration technique qui flattera la rétine, mais plutôt un résultat similaire à ce que peux proposer Goat Simulator 3.

L’attente ne sera pas longue puisque Goat Simulator Remaster arrivera le 7 novembre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass.

Nos impressions de la Gamescom

Lors de la Gamescom 2024, nous avons pu poser les mains une vingtaine de minutes sur ce remaster. Nous faisions partie de ceux ayant apprécié les épisodes de la série et étions plutôt curieux de voir ce que cette version pourrait offrir. C’est cependant sur notre faim que nous sommes restés.

Déjà, comme dit plus haut, si nous avons effectivement constaté une amélioration graphique par rapport à la version originale, elle ne nous a pas non plus sauté aux yeux en permanence. Si la recette pouvait fonctionner il y a dix ans, il faut dire qu’aujourd’hui les environnements nous sont apparus tristement vides.

Le constat est peut-être encore plus dur en sortant de Goat Simulator 3. En effet, ce dernier avait ajouté un sentiment de progression avec notamment des quêtes à effectuer. En revenant sur Goat Simulator premier du nom, il n’en est rien et l’ennui peut finalement très vite arriver passé les premiers moments de découvertes.

Heureusement, le côté loufoque du jeu avec sa physique si particulière et ses bugs assumés et faisant partie du charme est toujours là. Les véritables bugs gênants des versions d’origines ont cependant bien été corrigés rassurez-vous.

Nouveauté appréciable de cette version remastérisée, on peut à tout moment utiliser les mutateurs du jeu de base et des DLC, y compris les combiner. Ces mutateurs, obtenus à l’origine en récompenses d’actions effectuées en jeu, permettent de rendre le jeu encore plus loufoque en modifiant l’apparence de notre chèvre (girafe, humain, oeuf, etc.) ou en permettant par exemple de s’équiper d’un jetpack, d’obtenir des pouvoirs diaboliques et bien d’autres joyeusetés.

Malgré tout, on reste mitigé sur l’intérêt de ce remaster. L’expérience était amusante à l’époque, mais les standards et le paysage vidéoludique ont changés. Avec une pointe de nostalgie, les anciens joueurs pourront peut-être retrouver les sourires de leurs premiers moments, mais on reste dubitatifs quant à l’intérêt d’un nouveau public.