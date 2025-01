Goat Simulator Remastered : On a joué à cette nouvelle version, et elle nous rend toujours aussi chèvre

Un contenu sacrément chèvre et des graphismes un peu plus jolis

S’il faut bien accorder une chose à Goat Simulator Remastered, c’est son prix pour tout le contenu qu’il propose. En effet, en plus du jeu de base que l’on connait tous, cette nouvelle version arrive avec toutes les extensions. Autrement dit, vous aurez accès via un menu aux différents DLC, avec GoatVille, Goat City Bay, Goat MMO, Goat Z, Goat Payday, ainsi que Waste or Space et sa version mobile, Buck to School. Au total, ce sera pas moins de sept maps différentes que l’on pourra parcourir.

Force est de constater qu’il y a de quoi faire, a fortiori dans la mesure où le titre tire sa force des mutateurs. Via un petit menu, vous serez en effet à même de choisir diverses choses comme le double saut, un jetpack, voire carrément un nouveau type de chèvre que vous aurez pu dégoter en fouillant les environnements. Ce côté ultra personnalisable est l’un des gros intérêts de Goat Simulator Remastered. Cela permet de s’amuser longuement à faire n’importe quoi, notamment sur Goat MMO, qui reste à notre sens le plus fun à jouer avec ses diverses classes loufoques (dont un micro onde sur patte, ce qui n’est pas rien).

Parmi les autres nouveautés, et hormis une interface un poil plus claire, Goat Simulator Remastered s’est refait une petite beauté graphiquement, mais avec les divers bugs qui vont avec. On retrouve effectivement un aspect graphique un peu plus joli que le jeu original, le soft tournant sur le même moteur que Goat Simulator 3. C’est donc un chouïa plus flatteur pour notre rétine, et le résultat est forcément plus fluide que le jeu de 2014. Toutefois, et même si son moteur physique désastreux est la marque de fabrique de la franchise, on ne pourra que pester sur quelques bugs de collision bien enquiquinants, nous forçant parfois à redémarrer la partie en cours. Bien qu’amusants au début, ces éléments deviennent vite pénibles.

Un ennui palpable à terme malgré quelques qualités

Outre des nouveautés bienvenues mais n’apportant pas énormément de plus-value, Goat Simulator Remastered reste donc fidèle à lui même sur le gameplay, ne bouleversant ni n’améliorant sa formule. Le titre va nous plonger dans les divers univers et nous demander d’effectuer pas mal de quêtes. Certaines sont évidentes, tandis que d’autres prennent littéralement la forme d’énigmes. Ce côté casse-tête est grisant, certes, mais beaucoup trop confus, surtout à côté de Goat Simulator 3 qui fait infiniment mieux sur cet aspect.

En somme, cette nouvelle mouture de la production de Coffee Stain Studios est finalement très en deçà de ce que proposait Goat Simulator 3, et nous aurions vu d’un bon œil une once d’amélioration. Ce que le studio ne nous a pas offert, bien qu’il subsiste dans chaque grande carte diverses activités à réaliser comme des trophées chèvres à récupérer, voire des courses ou autres défis. C’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent, et il faut bien avouer que l’on fait assez vite le tour de la boucle de gameplay de ce Goat Simulator Remastered, qui n’apporte jamais de fraicheur comparé au dernier jeu de la licence.

Mais ne jetons pas tout, car le bébé de Coffee Stain Studios propose néanmoins un contenu intéressant avec au moins Goat Simulator MMO et Goat Z. De véritables parodies, respectivement des MMO en général et de DayZ. Or, force est d’admettre que ces extensions proposent certes une progression similaire à base de quêtes à remplir, mais ont le mérite d’implémenter d’autres mécaniques de jeu beaucoup plus plaisantes et jubilatoires que simplement sauter, charger voire attraper des objets avec votre langue. C’est beaucoup plus malin avec le système de classes sympathique de Goat MMO, voire le côté survie implémenté dans Goat Z, qui parviennent à offrir un petit peu de diversité dans le gameplay, où les imprécisions sont aussi courantes que sur Goat Simulator 3. Bien entendu, ce n’est pas non plus révolutionnaire, soyons sérieux, mais c’est au moins ça de pris.

Pour le reste, les autres cartes disponibles en DLC ne sont pas enthousiasmantes. Outre Waste of Space qui parodie allègrement les campagnes de financement participatifs, voire Star War littéralement, les différents objectifs à accomplir demeurent globalement barbants. Par ailleurs, il faut noter que le soft est dénué de vrai multijoueur en ligne, contrairement à Goat Simulator 3 là encore, et que vous serez forcé de passer par la coopération locale en écran partagé pour décupler le côté fun de Goat Simulator Remastered, bien redondant lorsque l’on joue uniquement en solo. En dehors de musiques dans le ton déjanté de la franchise et d’un aspect satirique qui fait sourire avec ses nombreux clins d’œil, Goat Simulator Remastered ne fait pas vraiment mieux que l’original.

Que penser de ce Goat Simulator Remastered ? Si le remaster est généreux en contenu avec les DLC inclus, un mutateur fun et des graphismes revus à la hausse, Goat Simulator 3 fait bien mieux sur tous les points. Certes, des efforts ont été faits pour tenter de moderniser un jeu vieux d’une décennie, mais voyons les choses en face : la production de Coffee Stain Studio reste datée sur bien des aspects, et seul son DLC Goat MMO sort véritablement du lot. Pour le reste, le jeu est finalement redondant en solo, et l’absence d’un multijoueur en ligne à la Goat Simulator 3 lui porte préjudice. Toutefois, le titre reste honnête, et bénéficie toujours d’une atmosphère déjantée qui fait plaisir.