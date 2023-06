Pikmin 1 et 2 reviennent sur Nintendo Switch dans des versions HD

Deux jeux pour le prix d’un ?

Nintendo a visiblement à cœur de faire revivre ses gloires passées, même quand celles-ci n’ont guère vendu beaucoup d’exemplaires. Ainsi, le 15 septembre prochain verra renaître Baten Kaitos dans une compilation très attendue par les amoureux de jeux de rôles, tandis que Super Mario RPG fait son grand retour en novembre prochain. Plus tôt dans l’année, nous avions même droit au premier Metroid Prime, s’offrant une refonte sublime. Que demander de plus ?

Pourquoi pas Pikmin 1 et Pikmin 2 ? Si vous l’espériez, sachez que votre vœu est désormais exhaussé. Au cours du Nintendo Direct de ce mercredi après midi, nous avons eu droit à de nombreuses annonces et présentations. L’une des plus surprenantes était sans nul doute celle du retour de ces deux hits de la Gamecube. Des jeux qui avaient connu une seconde sortie sur Wii, certes, mais dont rien ne semblait indiquer un retour, même lointain.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que Pikmin et sa suite sont vendus 29,99 euros pièce sur le Nintendo eShop, mais peuvent aussi être achetés dans un bundle sobrement intitulé Pikmin 1+2, affiché à 49,99 euros. Un prix convenable pour deux versions remasterisées de deux jeux cultes. Enfin, notez que s’ils sont bien disponibles dès aujourd’hui en ligne, ils auront aussi droit à une version physique les regroupant, qui arrivera le 22 septembre prochain.

Histoire de vous faire une petite idée de ce à quoi ressemblent ces versions remasterisées de Pikmin 1 et 2, vous pouvez visionner le court trailer les présentant, mais aussi les quelques screenshots distribués par Nintendo que vous trouverez juste en dessous. Pour rappel, Pikmin 4 est quant à lui attendu pour le mois prochain, le 21 juillet plus précisément, et connaîtra une sortie en version physique.