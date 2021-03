Phil Spencer réaffirme que tous les jeux Bethesda ne seront pas exclusifs à Xbox

Depuis l’annonce de l’acquisition de Bethesda par Microsoft, de nombreuses personnes se demandent si les prochains jeux de l’éditeur ne sortiront que sur PC et sur Xbox One ou Xbox Series. Durant la table ronde concernant l’union entre Microsoft et Bethesda, Phil Spencer a une nouvelle fois clarifié les choses concernant les exclusivités, en restant évidemment évasif sur certains jeux.

Des jeux exclusifs, mais pas tous, enfin presque

Si vous vouliez savoir si The Elder Scrolls VI ou Starfield seraient exclusifs à la Xbox Series et au PC, ce n’est pas aujourd’hui que vous aurez une réponse précise. Cependant, Phil Spencer a fait quelques déclarations qui semblent indiquer que certains des titres Bethesda sortiront sur d’autres plateformes à l’avenir. Voici ses propos retranscrits par Gematsu :

« Alors évidemment, je ne peux pas dire ici que tous les jeux Bethesda seront exclusifs, car nous savons que cela n’est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous allons voir comme nous le voyons tout le temps dans ce genre de situations […] Nous avons des jeux qui existent sur d’autres plateformes, et nous allons suivre ces jeux sur les plateformes où elles sont […] Et même dans le futur, il pourra y avoir des choses liées à des contrats ou à une histoire sur ces différentes plateformes que nous ferons. »

Evidemment, avec Deathloop et GhostWire Tokyo qui arrivent sur PS5, Phil Spencer ne peut pas dire que tous les jeux Bethesda à venir seront exclusifs Xbox. Il pourrait ici indiquer du cas par cas selon les jeux, mais ces propos semblent bien montrer que certains jeux seront bien disponibles sur d’autres plateformes. Lesquels, cela reste à voir.

Le mot histoire (« legacy » en anglais) pourrait aisément nous faire dire que The Elder Scrolls est ici tout clairement indiqué, et qu’une sortie sur PlayStation semble probable étant donné « l’histoire » de la série sur les consoles de Sony, à moins que cette déclaration ne concerne que le suivi des jeux Bethesda sur d’autres machines, comme The Elder Scrolls Online. Tout n’est que spéculation pour le moment. Spencer ajoute tout de même :

« Mais si vous êtes un client Xbox, la chose que je veux que vous sachiez est que tout cela est à pour but de livrer les meilleurs jeux exclusifs sur les plateformes où le Xbox Game Pass est présent. C’est la fondation même de ce partenariat que nous construisons, et la capacité créative que nous allons pouvoir offrir à nos clients Xbox va être meilleure que jamais après cela. »

Vous l’aurez compris, tout cela n’est pas forcément limpide, mais le Xbox Game Pass est la clé de ce rachat, et Bethesda verra ses jeux arriver directement sur le programme lors de leur sortie. Sans doute tous les jeux de l’éditeur dans un futur plus ou moins proche, mais cela reste encore à déterminer. Peut-être que les propos de Phil Spencer seront plus clairs lorsque Deathloop et GhostWire Tokyo seront sortis.