Persona : Les bandes-sons des jeux Persona Dancing arrivent en vinyles et sont disponibles en précommande

Persona 3 et Persona 4 vont bientôt effectuer leur retour sur plus de machines que jamais, ce qui permettra à un tout nouveau public de découvrir la saga. Ce qui veut dire que plus de monde pourra enfin apprécier la bande-originale de chacun des titres, qui ont été tellement populaires qu’elles ont eu droit à leurs propres jeux de rythme avec les Persona Dancing. Ces jeux contenaient aussi des morceaux remixés qui ont fait mouche auprès des fans. Ces derniers pourront bientôt les savourer avec la sortie de plusieurs vinyles consacrés à ces jeux.

Des vinyles collectors à ne pas manquer pour les fans

Atlus s’est entouré de iam8bit et de Just for Games pour la distribution de (superbes) vinyles Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 4: Dancing All Night et Persona 5: Dancing in Starlight. Ces albums seront disponibles dès le 30 septembre 2023.

Voici le contenu de chaque vinyle :

Persona 3: Dancing in Moonlight

On retrouve deux vinyles bleus et une pochette métallique ainsi que les morceaux suivants :

Disque 1 Our Moment Brand New Days (Yuyoyuppe Remix) – Long Mix – When The Moon’s Reaching Out Stars (Hideki Naganuma Remix) – Long Mix – Want To Be Close (ATOLS Remix) – Long Mix – Mass Destruction (Tetsuya Kobayashi Remix) – Long Mix – Light the Fire Up in the Night « KAGEJIKAN » + « MAYONAKA » (sasakure.UK Remix) – Long Mix – Moonlight Serendipity (« ADVANCED CD » ver.) Deep Mentality (Lotus Juice Remix) Deep Breath Deep Breath (Yuu Miyake Remix) Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix)

Disque 2 Aria of the Soul (t.komine REMIX « AT 1st » P3D – EDIT ver.) Burn My Dread (Novoiski REMIX « AT 1st » P3D – EDIT ver.) Time (ATLUS Kitajoh Remix) A Way of Life (ATLUS Kitajoh Remix) Wiping All Out (ATLUS Kozuka Remix) Heatful Cry (ATLUS Konishi Remix) Memories of You (ATLUS Meguro Remix) Laser Beam (PERSONA SUPER LIVE P-SOUND BOMB !!!! 2017) Light the Fire Up in the Night « KAGEJIKAN » + « MAYONAKA » Brand New Days Party Over Here!



Persona 4: Dancing All Night

On retrouve deux vinyles jaunes et une pochette métallique ainsi que les morceaux suivants :

Disque 1 Dance! – Long Mix – Pursuing My True Self (ATLUS Kozuka Remix) Backside Of The TV (Lotus Juice Remix) – Long Mix – SNOWFLAKES (NARASAKI Remix) – Long Mix – Signs Of Love (TK Remix) – Long Mix – Time To Make History (AKIRA YAMAOKA Remix) – Long Mix – Heaven (Norihiko Hibino Remix) – Long Mix – NOW I KNOW (Yuu Miyake Remix) – Long Mix – Junes Theme (Vocal Version) Shadow World (ATLUS Kozuka Remix) Best Friends (Banvox Remix) – Long Mix –

Disque 2 Pursuing My True Self (Shinichi Osawa Remix) – Long Mix – Heartbeat, Heartbreak (TOWA TEI Remix) Your Affection (Daisuke Asakura Remix) Shadow World (DE DE MOUSE shadow swing mix) – Long Mix – Reach Out To The Truth (Dancing on PERSONA STAGE) Same Time, Same Feeling So Baby Go For It, Feel The Vibe! Calystegia As You Like It Tanaka’s Amazing Commodities ~ Urban Breeze Elegant Style ~ Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room) Signs Of Love (Funky HOME Mix) True Story (ATLUS Kozuka Remix) The Fog (ATLUS Konishi Remix) Heartbeat, Heartbreak (Cloudy Step Mix) Reach Out To The Truth (« bright outer world » Mix)



Persona 5: Dancing on Starlight

On retrouve deux vinyles rouges et une pochette métallique ainsi que les morceaux suivants :