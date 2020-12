Persona 5 Strikers : une date de sortie occidentale a fuité avec un trailer

Sorti depuis un moment au Japon, Persona 5 Strikers (ou Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers) n’avait jusqu’ici pas été officialisé en Occident, même si on avait peu de doutes que cela arrive un jour, étant donné le succès de Persona 5 et de sa version Royal à travers le monde.

Une confirmation officielle à venir bientôt ?

Un pressentiment qui s’est confirmé il y a quelques jours, avec le listing d’une version anglaise pour le jeu sur plusieurs sites, qui faisaient mention d’une date de sortie en février, date qui vient d’être confirmée par un leak.

A cause d’un trailer entièrement doublé en anglais qui a fuité légèrement en avance, on peut donc voir que Persona 5 Strikers sortirait visiblement le 23 février 2021 chez nous, aussi bien sur PS4 et Switch que sur PC via Steam. Le trailer a ensuite été rapidement retiré, mais nul doute que l’information devrait être officialisé par Atlus prochainement.