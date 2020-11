Persona 5 Scramble : une version anglaise listée en février

Persona 5 Scramble est sorti le 20 février 2020 au Japon et depuis il se fait bien attendre en occident. Sa localisation avait été annoncée sans date chez nous avant de disparaître du bilan financier de Koei Tecmo il y a quelques semaines.

Les Phantom Thieves ont fait un petit détour

En ce jour de sortie des critiques d’un autre musou, Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau (que l’on a d’ailleurs beaucoup aimé), plusieurs revendeurs asiatiques ont ajouté à leur site une version anglaise de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. L’un d’entre eux, le Singapourien Toy Or Game précise même que non seulement les textes de cette version sont en anglais, mais il y a également les doublages dans cette langue.

Il faut se méfier car il n’est pas impossible de voir sortir un jeu en anglais seulement pour le reste de l’Asie (oui on se souvient de toi, Gintama Rumble). Cela ne confirme donc pas une sortie française mais cela donne bon espoir de le voir arriver assez vite puisque, selon les revendeurs, cette version anglaise serait commercialisée le 23 février 2021 sur PlayStation 4 et Switch.

On croise donc les doigts pour une annonce officielle qui aille dans ce sens mais au moins, on sait désormais que l’on aura probablement la possibilité d’y jouer en anglais en l’important ou le prenant sur un store étranger en cas de souci.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira peut-être un jour chez nous sur PlayStation 4 et Switch (peut-être le 23 février prochain).