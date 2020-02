Persona 5 Scramble présente ses boss en vidéo

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira dans une semaine au Japon et s’offre donc une nouvelle vidéo de presque quatre minutes pour présenter encore un peu de gameplay, surtout contre les boss.

Le tout sur fond de remix de Blooming Villain

Un ultime gros trailer qui n’hésite pas à spoiler. En plus des différents combats de boss et d’autres éléments que l’on taira ici, on peut notamment voir l’éveil du Persona de Zekichi Hasegawa. On rappelle que cette suite de Persona 5 orientée action sortira sur PlayStation 4 et Switch.

Malheureusement, toujours pas d’informations sur Persona 5 Scramble en Occident mais en attendant vous pourrez toujours vous mettre à niveau ou vous rafraîchir la mémoire avec Persona 5 Royal le mois prochain sur PlayStation 4.