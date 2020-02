Persona 5 Scramble présente Zenkichi Hasegawa en vidéo

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers continue sa communication deux semaines avant sa sortie japonaise. Et c’est au tour d’un autre personnage jouable inédit, Zenkichi Hasegawa, de montrer un peu de son gameplay.

Naître l’étau autour du cou comme Cosette pour Hugo

Zenkichi Hasegawa travaille à la Sûreté Publique mais contrairement à ses collègues, il semble moins suspicieux des Voleurs Fantômes de Cœurs. C’est probablement pour cela qu’il va devenir leur nouveau membre, Wolf. Il se bat à l’aide d’un sabre long, de deux revolvers et de son Persona Valjean. Autre particularité du personnage et clin d’œil à l’influence des Misérables, il est père d’une jeune fille.

On rappelle qu’une démo de Persona 5 Scramble est disponible sur le PlayStation Store et l’eShop japonais. Méfiez-vous cependant puisqu’elle est très bavarde et non-traduite (même pas en anglais). On espère donc la voir localisée si Atlus, Sega, Koei Tecmo ou Koch Media se décident enfin à annoncer la sortie du jeu en Occident…