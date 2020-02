Persona 5 Scramble : Morgana visite les locaux de Koei Tecmo

Persona 5 Scramble continue sa campagne de communication quelques jours avant sa sortie japonaise. Et comme pour Super Smash Bros Ultimate, Atlus a eu envie de mettre en avant son partenaire. Mais cette fois-ci, ce n’est pas Masahiro Sakurai qui vient rencontrer Morgana dans les locaux d’Atlus. Non, c’est Morgana qui va rencontrer Yoichi Erikawa, président de Koei Tecmo au sein de son propre studio.

Morgana ami du patronat

On ne vous mentira pas, la vidéo de 13 minutes et 37 secondes n’a que peu d’intérêt si vous ne parlez pas japonais. On voit un peu les locaux de Koei Tecmo (classieux/kitchs – rayez la mention inutile) et surtout un pauvre stagiaire déambuler dans un costume de Morgana. Bonus, si vous aimez les interactions gênantes entre un important patron et une mascotte.

On espère plus d’infos (enfin des DLC pour jouer les équipes de Persona 3 et 4) ce mercredi lors du live de lancement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, à défaut d’avoir enfin la confirmation d’une sortie occidentale pour cette suite de Persona 5 orientée action sur PlayStation 4 et Switch.