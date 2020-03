Persona 5 Royal veut changer le monde en français dans son dernier trailer

Alors que nous sommes à l’approche des sorties de DOOM Eternal et Animal Crossing New Horizons, n’oublions pas le très attendu Persona 5 Royal qui arrive quelques jours plus tard. L’excellent JRPG va bientôt faire son retour et Atlus aime bien nous le rappeler avec une nouvelle bande-annonce.

Change the World

Dans ce nouveau trailer, le studio nippon nous présente plusieurs scènes fortes avec quelques séquences de gameplay mais aussi un vif aperçu de Kasumi Yoshizawa, nouveau personnage de cet épisode. Les Phantom Thieves auront pour mission de changer le monde et ils ont bien l’intention de vous embarquer avec eux.

Pour rappel, Persona 5 Royal sort le 31 mars sur PlayStation 4. Plus qu’une simple édition améliorée, il s’agit d’une version qui apporte du nouveau contenu avec plus de deux heures de jeu supplémentaire, un nouveau personnage, de nouvelles mécaniques comme le grappin, de nouvelles zones à explorer et surtout, une traduction française. On vous résume le tout dans notre aperçu.