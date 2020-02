On a joué à Persona 5 Royal, premier avis et gameplay en français

Après avoir résumé ses nouveautés ou encore évoqué sa version Switch, Persona 5 Royal fait encore un peu plus parler de lui. Il s’est laissé approcher lors d’un événement londonien auquel nous avons pu participer et après vous avoir livrer nos impressions écrites, on vous propose cette fois notre avis en vidéo.

L’occasion de faire le point sur toutes les nouveautés de cette édition Royal mais aussi et surtout de vous présenter du gameplay en français. Parce que oui, la grosse nouveauté de cette version, c’est la présence d’une traduction complète dans notre langue au plus grand plaisir des anglophobes.

Pour rappel, Persona 5 Royal sortira sur PlayStation 4 le 31 mars 2020. Une édition limitée est également proposée et est disponible en précommande à 89.99€.