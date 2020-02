Aperçu Persona 5 Royal – Il vole encore notre cœur mais en français

Persona 5 est sans conteste l’un des meilleurs J-RPG (si ce n’est le meilleur) de ces dernières années. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre test très élogieux de l’époque. Atlus a quand même décidé qu’il pouvait faire mieux et ajouter une tonne de contenus à un titre dont la durée de vie dépasse déjà la centaine d’heures. On se retrouve ainsi avec Persona 5 Royal qui sortira le 31 mars prochain sur PS4. Lors d’un événement dédié à Londres avec Koch Media, nous avons pu nous essayer au titre, et surtout en français.

Plus que de simples ajouts

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Persona 5 Royal est bien plus qu’une version « Game of The Year » de Persona 5. Bien que les DLC de ce dernier seront inclus, on dénote énormément de changements, majeurs et mineurs, qui améliorent le confort de jeu et consolident le contenu. Parmi les plus importants, on remarque surtout l’arrivée d’un nouveau membre des Phantom Thieves, un nouveau semestre, et un nouveau Palace. Rien que ces seuls ajouts gonflent la durée de vie d’une vingtaine d’heures au moins.

Mais ça ne s’arrête pas là puisque l’on peut citer aussi les deux nouveaux confidents, les 29 nouvelles musiques, une petite refonte du Mementos, de nouvelles quêtes annexes, de nouveaux items et accessoires, et bien d’autres choses encore. La liste est vraiment longue d’autant qu’il faut également y inclure de nombreux équilibrages au niveau des Personae, des compétences et certaines fonctionnalités comme le Baton Pass.

Un aspect social bien plus prononcé

Lors de notre session de trois heures (où l’on avait accès à plusieurs sauvegardes pour en voir un maximum), nous avons pu notamment tâter trois nouveautés : le grappin lors de l’exploration des palaces, l’exploration d’une nouvelle zone de Tokyo, et la visite du repaire des voleurs. Pour le premier, bien qu’il ne gomme pas les soucis au niveau de l’infiltration, il permet une progression moins linéaire des Palaces en ajoutant de nouvelles voies pour le grappin et de nouveaux objectifs comme des graines de convoitise.

En ce qui concerne la nouvelle zone de Tokyo, elle donne accès à de nouvelles activités comme le jeu de fléchettes, le billard ou encore un club de jazz. Là encore, cela comble un peu le manque que l’on avait dans l’exploration de Tokyo. Cerise sur le gâteau, on aura enfin plus de liberté pour sortir la nuit. Fini Morgana qui nous force la main pour constamment aller au lit !

Persona 5 nous laissait persona-liser notre petit espace chez Sojiro avec quelques décorations, mais dans Royal nous avons enfin quelque chose à l’échelle des voleurs fantômes avec le repaire ou « My Palace ». Grâce à un système de succès englobant tous les aspects du jeu (combats, mini-jeux, scolarité…), il est possible de gagner des points que l’on pourra dépenser dans le repaire pour le décorer à sa guise, acheter des musiques ou encore jouer au jeu du président avec vos complices. Accessible à tout moment dans le menu, il correspond parfaitement à la formule « inutile donc indispensable ».

Une traduction française au poil

L’annonce majeur concernant ce Persona 5 Royal est sans conteste l’annonce de la traduction française en décembre. En effet, le titre et ses textes uniquement en anglais avaient freiné de nombreux joueurs français non anglophones qui avaient pourtant une énorme envie de s’y plonger. Il faut dire qu’en plus le titre dispose d’une quantité colossale de textes. C’était donc à la fois un frein pour les joueurs mais aussi pour Atlus qui aurait dû investir une coquette somme pour traduire le tout en Europe à l’époque.

Aujourd’hui, avec le succès critique et commercial qu’on lui connait, on comprend que le risque soit moins grand pour la compagnie. Une question qui revient fréquemment concernant cette traduction est la suivante : Est-ce que je pourrais disposer d’une mise à jour sur mon Persona 5 de 2017 ? La réponse est non et évidemment compréhensible du fait des nombreux changements qui font de Persona 5 Royal bien plus qu’une simple version 2.0.

Concernant la qualité de cette traduction, on peut d’ores et déjà annoncer qu’elle a été faite avec sérieux. Nous avons particulièrement pu l’observer lors des interactions avec Kamoshida notamment à travers Ann ou encore Ryuji qui conserve une vulgarité de voyou non édulcorée. Nous n’avons pas remarqué de grosses aberrations, en outre même le menu du jeu a été entièrement traduit (en anglais même dans sa version japonaise). Autant dire que la démarche de localisation a été rigoureuse. Enfin, on précise que nous avons testé une version proche de ce que l’on aura le 31 mars puisque l’on nous a déjà annoncé un futur patch pour corriger les derniers soucis (que nous n’avons pas constaté en jeu).

Que de belles choses, surtout que le tout s’accompagne aussi d’une chouette édition limitée, la Phantom Thieves Edition, prévue à 89.99€ et qui regroupe un masque de Joker, un steelbook, la bande-son sur CD, un artbook, une boîte collector et un thème PlayStation 4. Oui, une excellente raison pour (re)passer à la caisse. La sortie est fixée au 31 mars 2020 sur PlayStation 4.