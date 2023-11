HAWKED : Ce shooter free-to-play de chasse au trésor va bientôt sortir

D’abord en accès anticipé sur PC

Si le paysage des jeux service et des titres multijoueurs semble accueillir moins de nouveaux projets, la faute à de nombreux échecs, certains studios veulent tout de même tenter d’apporter leur pierre à l’édifice. C’est le cas de My.Games, qui tente une proposition un peu différente avec HAWKED : un shooter qui sera free-to-play à terme et qui se présente comme un mélange de PvP et de PvE où l’objectif est l’extraction. Les joueurs et les joueuses doivent dénicher de précieux artefacts sans se faire tuer : une chasse au trésor où il faut être plus rapide et plus intelligent que les autres escouades.

Un concept plutôt intéressant sur le papier, bien que le titre reprend les poncifs du genre : réapparition, boutiques environnantes, direction artistique moyennement inspirée… Notre premier contact avec le jeu nous avait d’ailleurs moyennement convaincu, malgré quelques bonnes idées. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir si le résultat est satisfaisant puisque les développeurs viennent d’annoncer une date de sortie.

HAWKED arrivera le 30 novembre sur PC et passera d’abord par une phase d’accès anticipé. La version console elle, arrivera début 2024. Histoire d’encourager les personnes à essayer l’accès anticipé, une campagne appelée Ralliement des Renégats est lancée : les joueurs et les joueuses qui s’y lanceront en premier pourront récupérer des récompenses et de la monnaie premium gratuite à vie. Un bon moyen pour inciter la communauté à s’intéresser au titre, qui sort dans une période bien chargée et où d’autres titres multijoueurs, comme The Finals, sont également attendues.