Et une boîte de plus pour la collection

Ce n’est pas tous les jours qu’un jeu indépendant profite d’une version physique. C’est d’autant plus rare quand celle-ci est annoncée avant sa sortie, avant même de prendre la température de son succès, comme ce fût le cas pour beaucoup d’autres. Ultros aura droit à cette chance, grâce à une collaboration entre Maximum Games, Kepler Interactive, Hadoque et le distributeur français Just for Games, qui s’occupera de distribuer cette édition deluxe dans nos contrées.

En plus de profiter d’une boîte, la version physique se décline en Deluxe Edition, regroupant un aimant exclusif, la bande-son et un artbook en numérique, une jaquette réversible, trois cartes artistiques et une pochette deluxe, l’ensemble mettant en avant la direction artistique très jolie du titre. Un bel arsenal qui est prévu à seulement 39.99€. Les précommandes sont d’ailleurs déjà lancées sur Amazon et la boutique Just for Games avec une livraison prévue en 2024, sans plus de précision.

Malheureusement, cette édition physique ne concerne que la PlayStation 5, la mouture ancienne génération n’en profitant pas. Ultros est quant à lui prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et se présente comme un metroid metroidvania où l’on y suit l’histoire d’un personnage piégé dans la boucle sans fin d’un trou noir sur le Sarcophage, un gigantesque utérus cosmique à la dérive dans l’espace abritant un être démoniaque.