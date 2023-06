Path of Exile 2 sort enfin de l’ombre avec du gameplay et un rendez-vous cet été

Diablo IV a déjà de la concurrence

C’est en réalité un court teaser qui a été publié, qui nous a juste permis d’admirer un peu plus de gameplay dans une nouvelle zone. Rien de plus, mais c’est tout à fait normal, puisque cela avait surtout pour but de nous préciser qu’une grande présentation en bonne et due forme du jeu aura lieu le 28 juillet prochain, avec sans doute des plus grosses portions de gameplay à découvrir.

Vous avez donc encore un peu de temps devant vous pour apprécier Diablo IV avant de vous intéresser à cette suite très ambitieuse, sachant que le premier Path of Exile avait été très bien reçu.

On attend donc le mois prochain pour peut-être avoir des informations sur la sortie de ce Path of Exile 2, qui est prévu sur PC et consoles.