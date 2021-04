Path of Exile 2 montre un nouveau trailer ainsi qu’une vidéo de gameplay

Enfin des nouvelles pour Path of Exile 2. La bêta du jeu a été pas mal repoussée et les joueurs commençaient à s’impatienter, mais Grinding Gear Games a organisé un stream autour du jeu qui a permis de monter un nouveau trailer ainsi qu’un peu de gameplay pour ce dernier, histoire de nous faire patienter plus sagement.

20 minutes de gameplay à découvrir

Ce nouveau trailer a de quoi mettre l’eau à la bouche, avec pas mal d’extraits de gameplay que l’on peut encore plus admirer dans la vidéo disponible ci-dessous, avec près de 20 minutes de jeu capturées, qui sont issues de l’Acte 2.

L’occasion d’y voir deux armes en plus, une lance et l’arbalète, dans plusieurs combats et différents décors, notamment celui du désert de Vastiri.

Path of Exile 2 n’a cependant toujours pas de date de sortie, mais sa bêta devrait arriver d’ici 2022 si tout se passe bien.