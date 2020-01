Path of Exile ne diminue pas la cadence de ses DLC

Si vous êtes intéressés par les hack’n slash, mais que vous êtes allergiques à la licence Diablo, il y a de fortes chances que vous êtes allés faire un tour sur le titre de Grinding Gear Games.

Path of Exile ne lâche rien

Si vous avez suivi l’ExileCon de l’année dernière, un salon dédié uniquement à la licence Path of Exile, alors le fait qu’un certain Path of Exile 2 soit en développement ne vous est donc pas étranger. Cependant, même avec l’arrivée d’une suite, l’équipe derrière cet hack’n slash a voulu rassurer sur le fait qu’ils n’avaient définitivement pas l’intention d’abandonner l’œuvre de base.

On nous annonce que les quatre prochaines extensions (les mises à jour 3.10.0 à 3.13.0) auront bien lieu cette année avec une première mise à jour potentiellement fin février, et que le rythme pour délivrer du contenu supplémentaire devraient être plus ou moins équivalent à l’année dernière.

Il nous est également communiqué que le développement de la version 4.0 du jeu est toujours en progression, avec une démonstration vers la mi-année, possiblement à l’E3, et une bêta disponible au plus tôt en fin 2020. En parallèle, la version mobile suivrait elle aussi son petit bonhomme de chemin en se reposant sur les feedback des joueurs reçus à l’ExileCon.

Enfin Grinding Gear Games nous indique son intention d’étendre son équipe console, pour répondre plus facilement aux attentes de la communauté. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site officiel du jeu à cette adresse.