Path of Exile : Delirium la première extension du jeu pour 2020

Grinding Gear Games, le studio de développement du jeu, avait annoncé que même avec l’arrivée d’un Path of Exile 2 qui rajouterait une nouvelle campagne, les extensions sortiraient au même rythme que les années précédentes, soit un DLC par trimestre. La première extension de 2020 pour Path of Exile devait alors arriver au plus tôt fin février 2020 mais aura, ici, un peu de retard. Malgré tout, ce premier trailer nous dévoile de quoi il s’agit.

No pain no gain

Cette nouvelle extension aura pour but de renforcer le end game et se basera sur un système de prise de risque où vous pourrez personnaliser la difficulté des Cartes que vous utiliserez afin d’obtenir de meilleurs butins. C’est à travers l’utilisation de différents Orbes de Délire qu’il sera possible de contrôler cette difficulté, avec une utilisation maximale de 5 orbes pour une difficulté extrême.

Cela appliquera des modificateurs sur les ennemis habituels en plus d’en rajouter des nouveaux. L’extension devrait également accueillir de nouveaux boss, de nouveaux objets uniques, des cartes divinatoires, de nouvelles gemmes d’aptitudes et de soutiens et enfin des joyaux de ramification.

Ces joyaux seront obtenables sur les monstres de ligue Delirium et permettront d’agrandir encore plus l’arbre des passifs lorsqu’elles seront insérées dans un des socles se trouvant vers l’extérieur de l’arbre. Delirium propose alors d’étoffer encore plus ces arbres de talents avec l’ajout de 280 nouveaux passifs via cette méthode.

Enfin, il sera également possible de récupérer des esquilles qui, lorsqu’elles seront combinées, permettront d’ouvrir un passage vers « Le Simulacre » qui constituerait l’ultime challenge de cette extension. Celle-ci est donc prévue pour le 13 mars prochain, vous pouvez également vous informer plus en amont sur le site officiel de l’extension.