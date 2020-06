Paper Beast s’invite cet été sur PC après son passage sur PS4

Le jeu en réalité virtuelle signé Éric Chahi, Paper Beast, qui avait débarqué sur PlayStation 4 ce 24 mars dernier va sortir sur PC cet été sans date de sortie précise. C’est sur Steam qu’il arrivera avec une compatibilité avec la plupart des casques PC.

Une annonce sur Twitter

C’est sur le compte Twitter de Plug In Digital que l’info est sortie en annonçant une arrivée sur la plateforme de Valve. Sur la page produit du titre, on peut y voir qu’une compatibilité avec les casques Valve Index, HTC Vive et Oculus Rift est prévue.

Des améliorations sont à prévoir avec la présence d’animaux et de plantes supplémentaires ainsi que d’une meilleure qualité visuelle. Un mode « Sandbox » plus complet est également au programme.