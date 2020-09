Paper Beast arrivera bientôt dans une version non-VR sur PC

Si vous avez toujours eu envie de teste Paper Beast, le titre de Pixel Reef, mais que vous n’avez pas de casque VR sous la main pour profiter de l’expérience, voici une nouvelle qui devrait vous ravir.

Une version sans la VR revue et réarrangée

Afin de rendre le jeu plus accessible à un plus grand nombre, Pixel Reef annonce que Paper Beast va bientôt avoir droit à une Folded Edition, qui permettra de jouer sur PC au titre sans la partie réalité virtuelle. Cette édition spéciale du jeu sera lancée sur Steam dès le 20 octobre prochain.

On attend maintenant de savoir si le jeu ne perdra pas trop entre sa version initiale en VR et celle-ci (on nous promet déjà des contrôles revus et adaptés), mais aussi de savoir si cette version arrivera sur PS4, étant donné que le jeu est disponible sur le PS VR.